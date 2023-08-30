Кушкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кушкин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кушкин Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушкин Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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