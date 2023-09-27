Юсупова Нафисабану Шарафетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Нафисабану Шарафетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарафетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1885

Дочь: Асмабика Габдулловна

Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Габдулла Хасанович

Смерть
Неизвестно
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