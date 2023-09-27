Юсупова Нафисабану Шарафетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарафетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1885
Дочь: Асмабика Габдулловна
Отец ребёнка: Юсупов Габдулла Хасанович
Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно