Байтимиров Фатых Мухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Байтимиров Мухамет Ахмадуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Дельмухаметова Лиза Фатыховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1984
Сын: Байтимиров Азамат Фатыхович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Лепп Елена Фатыховна
Мать ребёнка: не указана