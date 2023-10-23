Байтимиров Фатых Мухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтимиров Фатых Мухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Байтимиров Мухамет Ахмадуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Дельмухаметова Лиза Фатыховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Байтимиров Азамат Фатыхович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Лепп Елена Фатыховна

Мать ребёнка: не указана

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