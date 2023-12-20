Толкачева (Статейкина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Статейкина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Статейкин Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Толкачев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Толкачев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Толкачев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Михаил

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