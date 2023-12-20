Толкачева (Статейкина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Статейкин Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Толкачев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Толкачев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Толкачев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толкачев Михаил