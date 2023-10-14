Шаповалов Евгений Владимировис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.2010
Сын: Шаповалов Илья Евгеньевич
Мать ребёнка: Прокопенко Оксана Геннадьевна
Рождение ребёнка
29.03.2015
Дочь: Шаповалова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Прокопенко Оксана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно