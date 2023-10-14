Шаповалов Евгений Владимировис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Евгений Владимировис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2010

Сын: Шаповалов Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Прокопенко Оксана Геннадьевна

Рождение ребёнка
29.03.2015

Дочь: Шаповалова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Прокопенко Оксана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Оксана Геннадьевна

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