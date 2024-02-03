Тарбаева (Беликина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарбаева (Беликина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1913

Дата смерти

23.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1913

Отец: Беликин Иван Алексеевич

Мать: Беликина Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1931

Сын: Тарбаев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович

Веревкин, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Родился хутор Веревкин, Жирновский район
Рождение ребёнка
06.06.1934

Дочь: Косаткина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.01.1942

Дочь: Никитенко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.10.1946

Сын: Тарбаев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович

Бородачи, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1951

Сын: Тарбаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович

Неткачево, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
23.10.1994
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