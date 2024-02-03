Тарбаева (Беликина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1913
Дата смерти23.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1913
Отец: Беликин Иван Алексеевич
Мать: Беликина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1931
Сын: Тарбаев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович
Веревкин, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Родился хутор Веревкин, Жирновский район
Рождение ребёнка
06.06.1934
Дочь: Косаткина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1942
Дочь: Никитенко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1946
Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович
Бородачи, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1951
Сын: Тарбаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Тарбаев Михаил Иванович
Неткачево, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
23.10.1994