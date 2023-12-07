Тихон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Григорий Леонтьевич
Мать: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фёдор Тихонович
Мать ребёнка: Соломония Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно