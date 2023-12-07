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Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Григорий Леонтьевич

Мать: Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Соломония Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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