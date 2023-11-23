Розова Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Любовь Сергеева

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Константин Сергеев

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Сергеева

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Сергеева

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Павел Сергеев

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Розов Сергей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Сергей Васильев

Смерть
Неизвестно
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