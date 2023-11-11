Гаврюшкин Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврюшкин Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лихунино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лихунино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1943
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