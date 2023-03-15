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Трофимов Василий
Трофимов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трофимов Петр
1899 г.р.
Мать
Трофимова Татьяна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Трофимов Петр
Мать:
Трофимова Татьяна
Смерть
Неизвестно
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