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Денисов Иоанн Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Денисов Сергей Филиппович

Мать: Денисова Татьяна Игнатиева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Афросинья Иоанновна

Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Денисов Вукол Иоанович

Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акулина Иоанновна

Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фиона Иоанновна

Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Денисов Павел Иоаннович

Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова

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