Денисов Иоанн Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афросинья Иоанновна
Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акулина Иоанновна
Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фиона Иоанновна
Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Денисова Солманида Евдокимова