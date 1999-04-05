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Захарова Александра Васильевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.05.1919

Дата смерти

05.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Васильевич

Смерть
05.04.1999
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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