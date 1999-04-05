Захарова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1919
Дата смерти05.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1999