Касторский Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1869
Дата смерти08.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
С 1889
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
По 1935
г. Сухум, Абхазия
Место жительства
С 1936 по 1944
Смерть
08.09.1944