Касторский Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касторский Алексей Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

17.01.1869

Дата смерти

08.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1869
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1889
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
По 1935
г. Сухум, Абхазия
Место жительства
С 1936 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.09.1944
Москва, город федерального значения Москва
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