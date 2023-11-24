Кузикова (Полётова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузикова (Полётова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1954

Отец: Полётов Николай Алексеевич

Мать: Полётова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
17.08.1973

Дочь: Самсонова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.04.1981

Дочь: Кулишова Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.07.1983

Сын: Кузиков Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.02.1985

Дочь: Жикунова Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.05.1987

Сын: Кузиков Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

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