Кузикова (Полётова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1954
Рождение ребёнка
17.08.1973
Дочь: Самсонова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1981
Дочь: Кулишова Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.07.1983
Сын: Кузиков Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.02.1985
Дочь: Жикунова Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.05.1987
Сын: Кузиков Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан