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Арзамасова Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина (Арзамасова) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасов Константин Максимович

Рождение ребёнка
08.10.1926

Дочь: Арзамасова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович

Старая Тюрлема, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Арзамасов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович

Рождение ребёнка
04.03.1931

Дочь: Арзамасова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович

Старая Тюрлема, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.01.1936

Дочь: Арзамасова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович

Старая Тюрлема, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1943

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