Арзамасова Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина (Арзамасова) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1926
Дочь: Арзамасова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Арзамасов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович
Рождение ребёнка
04.03.1931
Дочь: Арзамасова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович
Рождение ребёнка
08.01.1936
Дочь: Арзамасова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Арзамасов Константин Максимович
Смерть
1943