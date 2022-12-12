Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

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Место рождения

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.03.1922 ст.

Дата смерти

01.03.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922 ст.

Отец: Мотыльков Марк Иванович

Мать: Мотылькова Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Павел Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Белый Павел Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Павел Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Павел Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Павел Владимирович

Смерть
01.03.1994
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