Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна
Место рождения
Дата рождения01.03.1922 ст.
Дата смерти01.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Белый Павел Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.03.1994