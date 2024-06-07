Платонова (Губашева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Губашева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Губашев Иван Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.1866 ст.

Муж: Платонов Федор Феодотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1868 ст.

Дочь: Платонова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Платонов Федор Феодотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.

Дочь: Платонова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Платонов Федор Феодотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1879 ст.

Сын: Платонов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Платонов Федор Феодотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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