Платонова (Губашева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Губашев Иван Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1866 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1868 ст.
Дочь: Платонова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Платонов Федор Феодотович
Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.
Дочь: Платонова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Платонов Федор Феодотович
Рождение ребёнка
15.10.1879 ст.
Сын: Платонов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Платонов Федор Феодотович
Смерть
Неизвестно