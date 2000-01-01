Плохотнюк Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиПосле 1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Плохотнюк Андрей
Мать: Плохотнюк Ольга
Образование
Неизвестно
Кончил школу, потом где-то учился.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1984
Причина смерти: Рак