Плохотнюк Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотнюк Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

После 1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Плохотнюк Андрей

Мать: Плохотнюк Ольга

Образование
Неизвестно
Кончил школу, потом где-то учился.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1984
Причина смерти: Рак
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