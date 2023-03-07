Наймушина (Маслова) Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1796 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1797 ст.
Дочь: Матрена Парамонова
Отец ребёнка: Наймушин Парамон Антонов
Рождение ребёнка
30.10.1798 ст.
Дочь: Зинаида (Зиновия) Парамонова
Отец ребёнка: Наймушин Парамон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Марфа Парамонова
Отец ребёнка: Наймушин Парамон Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802