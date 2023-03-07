Наймушина (Маслова) Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина (Маслова) Агафия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1796 ст.

Муж: Наймушин Парамон Антонов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1797 ст.

Дочь: Матрена Парамонова

Отец ребёнка: Наймушин Парамон Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1798 ст.

Дочь: Зинаида (Зиновия) Парамонова

Отец ребёнка: Наймушин Парамон Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Марфа Парамонова

Отец ребёнка: Наймушин Парамон Антонов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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