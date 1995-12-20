Кулик (Пелецкая) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Пелецкая) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1925

Дата смерти

20.12.1995

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925

Отец: Пелецкий Иван

Мать: Пелецкая Татьяна

Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Александр Степанович

Рождение ребёнка
02.11.1959

Сын: Кулик Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кулик Александр Степанович

Воронежская обл, Кантемировский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Александр Степанович

Смерть
20.12.1995
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