Кулик (Пелецкая) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1925
Дата смерти20.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1925
Отец: Пелецкий Иван
Мать: Пелецкая Татьяна
Рождение ребёнка
18.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулик Александр Степанович
Рождение ребёнка
02.11.1959
Сын: Кулик Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кулик Александр Степанович
Воронежская обл, Кантемировский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1995