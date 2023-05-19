Митрофанова Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Акилина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Митрофанов Николай Мануйлов

Отец ребёнка: Митрофанов Мануйла Герасимов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Мануйла Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
Солдатка
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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