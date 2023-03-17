Яровой Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровой Иван Александрович

Яровой Иван Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1981

Отец: Яровой Александр Иванович

Мать: Яровая Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close