Федорова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Семенов Василий

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.05.1883 ст.

Сын: Семенов Иоанн

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Семенова Агафья

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Семенов Александр

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Семенов Егор

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Семен

Смерть
Неизвестно
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