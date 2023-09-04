Федорова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Семенов Василий
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Рождение ребёнка
06.05.1883 ст.
Сын: Семенов Иоанн
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Семенова Агафья
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Семенов Александр
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Семенов Егор
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Семен
Смерть
Неизвестно