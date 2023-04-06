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Невшупа Сергей Степанович

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Место рождения

Новотитаровская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

?.05.1921

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921

Отец: Невшупа Степан Поликарпович

Мать: Саенко Анна Иоакимовна

Новотитаровская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1994
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