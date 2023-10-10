Анисимов Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Василий Ильич

Место рождения

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Лечение в госпитале
13.10.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital138112/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place%3DРовенка%26birth_place_gubernia%3DВоронежская%26birth_place_uezd%3DБобровский%26birth_place_volost%3DАлександров... Показать все
Смерть
Неизвестно
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