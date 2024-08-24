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Первачук Жанна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первачук Анатолий Сафронович

Рождение ребёнка
21.06.1977

Дочь: (Первачук) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Первачук Анатолий Сафронович

Рождение ребёнка
14.03.1981

Дочь: (Первачук) Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Первачук Анатолий Сафронович

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