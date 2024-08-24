Первачук Жанна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1977
Дочь: (Первачук) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Первачук Анатолий Сафронович
Рождение ребёнка
14.03.1981
Дочь: (Первачук) Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Первачук Анатолий Сафронович