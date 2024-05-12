Левинский Самуил Вольф Ананиевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 7об-8 | ... Показать все
Смерть
Неизвестно