Левинский Самуил Вольф Ананиевич 11.07.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Левинский Самуил Вольф Ананиевич

Место рождения

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

11.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886 ст.

Отец: Левинский Ананий (Хананья) Иосифович

Мать: Левинская Сарра

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 7об-8 | ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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