Наговицын Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицын Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1981

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Ольга Игоревна

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