Жерихин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихин Яков Иванович

Место рождения

д. Алексеево

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Жерихин Иван Иванович

Мать: не указана

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1725

Сын: Жерихин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1728

Сын: Жерихин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1740

Сын: Жерихин Акинфей Яковлевич

Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1741

Сын: Жерихин Евсевий Яковлевич

Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерихина Ирина Семёновна

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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