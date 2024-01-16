Жерихин Яков Иванович
Место рожденияд. Алексеево
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Жерихин Иван Иванович
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1725
Сын: Жерихин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1740
Сын: Жерихин Акинфей Яковлевич
Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1741
Сын: Жерихин Евсевий Яковлевич
Мать ребёнка: Жерихина Ирина Семёновна
д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жерихина Ирина Семёновна
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно