Трефилова (Почезерцова) Ефросинья
Место рожденияСада, Удмуртия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Сада, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.08.1854
Сын: Трефилов Матвей
Отец ребёнка: Трефилов Фёдор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1858
Дочь: Подзерцева Параскева
Отец ребёнка: Трефилов Фёдор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1862
Сын: Трефилов Стефан Федорович
Отец ребёнка: Трефилов Фёдор
Рождение ребёнка
26.07.1867
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трефилов Фёдор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
10.10.1958
Муж: Трефилов Фёдор
Смерть
Неизвестно