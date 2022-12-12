Трефилова (Почезерцова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Почезерцова) Ефросинья

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Место рождения

Сада, Удмуртия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

С 1818 по 1819 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сада, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.08.1854

Сын: Трефилов Матвей

Отец ребёнка: Трефилов Фёдор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1858

Дочь: Подзерцева Параскева

Отец ребёнка: Трефилов Фёдор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1862

Сын: Трефилов Стефан Федорович

Отец ребёнка: Трефилов Фёдор

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1867

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трефилов Фёдор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
10.10.1958

Муж: Трефилов Фёдор

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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