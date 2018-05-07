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Соловьёв Александр Константинович

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.04.1944

Дата смерти

07.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1944

Отец: Соловьёв Константин Сергеевич

Мать: Соловьёва Апполинария Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.05.2018
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