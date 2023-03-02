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Грязных Фрол

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Место рождения

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Грязных Егор

Мать: Меркульева Ирина Герасимова

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Грязнов Григорий

Мать ребёнка: Грязных Устинья

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Грязных Игорь

Мать ребёнка: Грязных Устинья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Грязнова Александра

Мать ребёнка: Грязных Устинья

Смерть
Неизвестно
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