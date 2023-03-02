Грязных Фрол
Место рожденияBegishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Грязных Егор
Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Грязнов Григорий
Мать ребёнка: Грязных Устинья
Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Грязных Игорь
Мать ребёнка: Грязных Устинья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Грязнова Александра
Мать ребёнка: Грязных Устинья
Смерть
Неизвестно