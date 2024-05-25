Гатауллин Марат Асатович
Место рождения
Дата рождения20.12.1955
Дата смерти19.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1955
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
19.07.1990