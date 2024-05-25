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Гатауллин Марат Асатович

Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1955

Дата смерти

19.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1955

Отец: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Мать: Гатауллина Галиябану Исхаковна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
19.07.1990
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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