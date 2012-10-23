Легконравова (Бузанова) Алефтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравова (Бузанова) Алефтина Александровна

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Место рождения

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.03.1953

Дата смерти

23.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1953

Отец: Бузанов Александр Федотович

Мать: Бузанова Акулина Алексеевна

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.07.1973

Муж: Легконравов Борис Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1974

Дочь: Лобутова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Легконравов Борис Александрович

Россия
Смерть
23.10.2012
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Россия, Мамонтовка, Звягинское кладбище
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