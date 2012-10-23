Легконравова (Бузанова) Алефтина Александровна
Место рождения
Дата рождения03.03.1953
Дата смерти23.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1953
Бракосочетание
27.07.1973
Рождение ребёнка
19.02.1974
Дочь: Лобутова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Легконравов Борис Александрович
Россия
Смерть
23.10.2012
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Россия, Мамонтовка, Звягинское кладбище