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Звиздин Федот Иванович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Звиздин Валентин

Мать ребёнка: Звиздина Елена

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Миронова Алевтина

Мать ребёнка: Звиздина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звиздина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Валентина

Мать ребёнка: Звиздина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звиздина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звиздина Елена

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Смерть
1920
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Причина смерти: Тиф
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