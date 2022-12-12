Звиздин Федот Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Звиздин Валентин
Мать ребёнка: Звиздина Елена
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Миронова Алевтина
Мать ребёнка: Звиздина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звиздина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Валентина
Мать ребёнка: Звиздина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звиздина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звиздина Елена
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Смерть
1920
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Причина смерти: Тиф