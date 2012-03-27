Мерзликина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1924
Дата смерти27.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1945
Сын: Мерзликин Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Мерзликин Леонид Архипович
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Таисия Леонидовна
Отец ребёнка: Мерзликин Леонид Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.2012
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край