Мерзликина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1924

Дата смерти

27.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1945

Сын: Мерзликин Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Мерзликин Леонид Архипович

Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Таисия Леонидовна

Отец ребёнка: Мерзликин Леонид Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Леонид Архипович

Смерть
27.03.2012
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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