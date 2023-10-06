Ковтун Степан Николаевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1913
Жена: Ковтун Мелания Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Ковтун Мелания Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1918
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Ковтун Мелания Антоновна
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно