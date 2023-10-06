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Ковтун Степан Николаевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892

Отец: Ковтун Николай Алексеевич

Мать: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1913

Жена: Ковтун Мелания Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Ковтун Мелания Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1918

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Ковтун Мелания Антоновна

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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