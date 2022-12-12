Посной Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Посной Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Неонила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Посной Калистрат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посная Матрена
Смерть
Неизвестно