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Посной Иван Михайлович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Посной Михаил Иванович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Неонила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около ?.09.1827

Сын: Посной Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Посной Калистрат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посная Матрена

Смерть
Неизвестно
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