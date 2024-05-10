Баздырев Роман Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаздырев Роман

Баздырев Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенихина (Баздырева) Марфа Романовна

Мать ребёнка: не указана

Курская Васильевка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баздырев Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.