Якимов Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Вячеслав Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941

Отец: Якимов Андрей Степанович

Мать: Якимова Антонина

Рождение ребёнка
24.03.1965

Сын: Якимов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Якимова Любовь Антоновна

Первомайский, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Анатолий Вячеславович

Мать ребёнка: Якимова Любовь Антоновна

Смерть
Неизвестно
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