Якимов Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941
Отец: Якимов Андрей Степанович
Мать: Якимова Антонина
Рождение ребёнка
24.03.1965
Сын: Якимов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Якимова Любовь Антоновна
Первомайский, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Анатолий Вячеславович
Мать ребёнка: Якимова Любовь Антоновна
Смерть
Неизвестно