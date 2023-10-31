Миронова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Григорий Андреевич

Мать: Миронова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Клара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Руслан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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