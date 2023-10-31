Миронова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Клара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Руслан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно