Говорухина Акулина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина Акулина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Говорухин Иван Артёмович

Отец ребёнка: Говорухин Артём Матвеевич

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Говорухин Кирилл Артёмович

Отец ребёнка: Говорухин Артём Матвеевич

Куликово, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Говорухин Павел Артёмович

Отец ребёнка: Говорухин Артём Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорухин Артём Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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