Говорухина Акулина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Говорухин Артём Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Говорухин Кирилл Артёмович
Отец ребёнка: Говорухин Артём Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Говорухин Павел Артёмович
Отец ребёнка: Говорухин Артём Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно