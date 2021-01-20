Медведев Альберт Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Альберт Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1934

Дата смерти

20.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1964

Сын: Медведев Игорь Альбертович

Мать ребёнка: Загрядская Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.09.1975

Дочь: Медведева Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Загрядская Валентина Григорьевна

Смерть
20.01.2021
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