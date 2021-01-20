Медведев Альберт Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1934
Дата смерти20.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1964
Сын: Медведев Игорь Альбертович
Мать ребёнка: Загрядская Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1975
Дочь: Медведева Елена Альбертовна
Мать ребёнка: Загрядская Валентина Григорьевна
Смерть
20.01.2021