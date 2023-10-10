Прусаков Александр Иринеевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1886 ст.
Дата смерти01.12.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1886 ст.
Отец: Прусаков Ириней Львович
Мать: Феоктиста Никаноровна
Восприемник: Алексей Иринеевич Прусаков https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396000#224
Смерть
01.12.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от прободения кишек и воспаления брюшины. Погребен вследствие отношение железнодорожного врача от 2 дек. 1914 за № 1499. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410894#104