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Прусаков Александр Иринеевич

Место рождения

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.06.1886 ст.

Дата смерти

01.12.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1886 ст.

Отец: Прусаков Ириней Львович

Мать: Феоктиста Никаноровна

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Алексей Иринеевич Прусаков https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396000#224
Смерть
01.12.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от прободения кишек и воспаления брюшины. Погребен вследствие отношение железнодорожного врача от 2 дек. 1914 за № 1499. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410894#104
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