Акимова (Акимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимова (Акимова) Анна

Акимова (Акимова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Акимов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красулина Антонина

Отец ребёнка: Акимов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Акимов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинчукова Мария

Отец ребёнка: Акимов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Михаил

Смерть
Неизвестно
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