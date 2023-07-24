Акимова (Акимова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Акимов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красулина Антонина
Отец ребёнка: Акимов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Акимов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинчукова Мария
Отец ребёнка: Акимов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимов Михаил
Смерть
Неизвестно