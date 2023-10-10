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Вьялкин Афанасий Егорович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

04.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Вьялкин Егор Яковлевич

Мать: Вьялкина Ульяна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.08.1927

Дочь: Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1932

Дочь: Лида Афанасьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1935

Дочь: Зоя Афанасьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Александра Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Александра Ивановна

Смерть
04.09.1942
Чижевка, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Чижевка, Воронежский уезд, Воронежская губерния
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