Вьялкин Афанасий Егорович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти04.09.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Вьялкин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1927
Дочь: Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1932
Дочь: Лида Афанасьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1935
Дочь: Зоя Афанасьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1942
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно