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Юркин Иван Семёнович

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Место рождения

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)

Дата рождения

Вычислено 1666 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1687 г.р.
Вычислено 1716 г.р.
Вычислено 1718 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666 ст.

Отец: Юркин Семён -

Мать: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.

Сын: Юркин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.

Сын: Юркин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Юркин Исак Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Смерть
Неизвестно
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