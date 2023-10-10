Смольников Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2001
Дочь: Смольникова Владислава Викторовна
Мать ребёнка: Смольникова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
27.04.2004
Сын: Смольников Кирилл Викторович
Мать ребёнка: Смольникова Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно