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Смольников Виктор Иванович

Место рождения

Германи, Suntažu pagasts, Ogres novads

Дата рождения

05.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Германи, Suntažu pagasts, Ogres novads
Рождение ребёнка
13.05.2001

Дочь: Смольникова Владислава Викторовна

Мать ребёнка: Смольникова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
27.04.2004

Сын: Смольников Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Смольникова Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольникова Светлана Анатольевна

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