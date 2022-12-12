Сергеева (Пасаман) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева (Пасаман) Марина Петровна

Сергеева (Пасаман) Марина Петровна

avatar

Место рождения

Куснища, Волинська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пасаман Пётр

Мать: Пасаман Мария

Куснища, Волинська область
Место жительства
С 1911 по 1937
Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Балакирева Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Сергеев Виктор Ефимович

Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Виктор Ефимович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Место жительства
С 1937
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Виктор Ефимович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close