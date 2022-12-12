Сергеева (Пасаман) Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Пасаман Пётр
Мать: Пасаман Мария
Место жительства
С 1911 по 1937
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Балакирева Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Сергеев Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
10.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Виктор Ефимович
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Место жительства
С 1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно