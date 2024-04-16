Никеев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой запаса | Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государстве... Показать все
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Петровна) Анна
Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла
Рождение ребёнка
23.04.1896
Сын: Аникеев Иван
Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла
Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Петровна, Мясникова (Петровна) Анастасия
Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла
Рождение ребёнка
1902
Сын: Аникеев Степан
Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла
Именной список безвозвратных потерь личного состава 141 сп 85 сд | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 60; зап. 1 | Книга погребения | стр. 159; зап. 2234
Смерть
Неизвестно