Никеев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никеев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой запаса | Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государстве... Показать все
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Петровна) Анна

Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла

Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Аникеев Иван

Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Петровна, Мясникова (Петровна) Анастасия

Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла

Рождение ребёнка
1902

Сын: Аникеев Степан

Мать ребёнка: Макаровна, Никеева Фекла

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Именной список безвозвратных потерь личного состава 141 сп 85 сд | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 60; зап. 1 | Книга погребения | стр. 159; зап. 2234
Смерть
Неизвестно

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